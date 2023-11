Assolti con formula piena dall'accusa di traffico e detenzione di droga. Oggi in tribunale a Sassari la decisione della giudice Claudia Sechi al termine del processo nei confronti di 5 imputati, tre sassaresi e 2 algheresi, per fatti risalenti al 2012 ad Alghero.

In particolare i primi, un 40enne, un 39enne e un 47enne, difesi rispettivamente dagli avvocati Antonio Secci, Bastianino Ventura e Luca Diaz, erano accusati di aver acquistato e trasportato circa 300 grammi di stupefacenti dall'Inghilterra. Per loro il pm Antonio Piras aveva chiesto 4 anni e 2 mesi di reclusione oltre a 18mila euro di sanzione.

Per gli altri due imputati invece, di 33 e 34 anni, assistiti dai legali Elias Vacca e Silvia Ferraris, il pubblico ministero aveva presentato istanza di assoluzione considerando sia la prescrizione dei reati che la lieve entità dei fatti e l'indeterminatezza relativa alla sostanza stupefacente in termini di quantità. Alla fine però la giudice ha disposto l'assoluzione per tutti gli imputati.

