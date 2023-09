Dopo l’organizzazione, lo scorso 2 settembre, della Sagra del pesce, ecco ancora in azione la Proloco teresina che, con il contributo economico del Comune, organizza per oggi e domani 6 settembre, in piazza Vittorio Emanuele, esibizioni di Bmx Freestyle. L’evento, organizzato dalla Proloco Santa Teresa Gallura con il contributo economico del Comune, ospiterà atleti nazionali, tra cui il campione italiano Alessandro Barbero, che si esibiranno con le loro performance su bici Bmx e monopattino con acrobazie su rampe di salto omologate. Inoltre, ci saranno dei corsi gratuiti di Bmx freestyle, monopattino freestyle e skateboard per ragazzi e ragazze.

Oggi 5 settembre sono in programma appunto corsi gratuiti di Bmx freestyle, skateboard e monopattino freestyle su rampe omologate, per i ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I corsi si terranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Dalle ore 22.00 show con esibizioni acrobatiche di Bmx freestyle e monopattino Freestyle con atleti di livello internazionale.

Durante lo show si esibirà Sensei, il "rapper più veloce d'italia" mentre domani, 6 settembre, si esibisce "Quilo Sa Razza", rappresentante la storia del rap in Sardegna.

