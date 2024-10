Un solo caffè per donare un vaccino e combattere la polio. C’è tempo da giovedì 24 al 30 ottobre per aiutare il Rotary Club di Porto Torres nel continuare l'azione benefica, e per farlo, basta concedersi un caffè nei locali aderenti in città e a Sassari (Falò Cafè, Cristallo Bar, Bar Sport e La Cialda, a Porto Torres e Casa circondariale e Bar Salaris a Bancali).

«Un caffè sospeso per la polio – per proteggere tutti i bambini del mondo» è il titolo della nuova iniziativa promossa dal Rotary International “End Polio Now” dedicato, appunto, alla eradicazione della poliomielite. Un’idea lanciata in occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, istituita per dare un’attenzione maggiore a quei paesi in cui questa malattia non è ancora stata debellata.

«Per contribuire alla raccolta fondi basta compiere un gesto quotidiano, - ha detto il presidente del Rotary Porto Torres, Fernando Ruberti - ovvero andare in uno dei bar dove vi è affissa la locandina dell’iniziativa e ordinare due caffè. L’importo del secondo caffè andrà in un salvadanaio apposito che verrà poi restituito all’associazione».

Bastano 66 cent di dollaro USA per una dose di vaccino. Dal 1988, allorché il Rotary International lanciò la campagna per immunizzare tutti i bambini del mondo contro la Polio, ogni rotariano ha continuato instacabilmente a sostenere la causa con un enorme investimento di tempo e di risorse. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare, contribuire e coinvolgere nel progetto del Rotary International “End Polio Now ” grazie al quale il traguardo dell’eradicazione della poliomielite è ormai vicinissimo. Questa malattia colpisce di fatto soprattutto i bambini in tenera età e non vi sono cure per sconfiggerla se non i vaccini. I trattamenti farmacologici (antibiotici, analgesici), servono solo a limitarne i sintomi.

© Riproduzione riservata