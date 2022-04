A Stintino la raccolta differenziata dei rifiuti sfiora l’80 per cento (è del 78 per cento, per la precisione) e questo dato consente al Comune di posizionarsi tra quelli più virtuosi.

“Il nuovo calendario ci ha permesso di venire incontro alle esigenze della popolazione – dice Martino Cugusi, assessore all’Ecologia - in particolar modo dei cittadini che vivono nelle lottizzazioni. La scelta di far esporre i mastelli entro le ore 10 ha agevolato loro ma anche gli operatori”.

Nelle lottizzazioni, infatti, accadeva spesso che le esposizioni dei rifiuti dal giorno prima o nelle prime ore del giorno rendessero i sacchetti o mastelli preda degli animali, in prevalenza dei cinghiali. L'immondizia veniva sparsa per i cortili o per la strada. La conseguenza erano un maggior lavoro degli operatori e uno scarso decoro urbano.

Il nuovo orario, invece, ha portato i suoi frutti (chi abita in paese, comunque, continuerà a esporre i mastelli a partire dalle 8.

"Ci avviciniamo all'estate - conclude Cugusi - e l'impegno dovrà essere il massimo, perché le maggiori criticità nella raccolta si registrano proprio tra luglio e agosto".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata