Il parcheggio privato di Punta Giglio? “Lo acquisti il Comune”. La proposta arriva dal gruppo consiliare di Forza Italia intervenuto nella querelle che vede contrapposti la società proprietaria dell’area e il Parco di Porto Conte, ente che finora ha usufruito di quello spazio.

Secondo gli esponenti azzurri il terreno “è di fondamentale importanza per la fruizione ambientale e naturalistica della zona e non se ne può fare a meno”. Ecco perché occorrerebbe acquisirlo per pubblica utilità, “ovviamente determinando il giusto ristoro per i privati”.

L’area di sosta è stata di recente chiusa alle auto con dei dissuasori dalla società Borgosesia unica proprietaria del lotto. E non è il solo bene che Borgosesia possiede a Punta Giglio. Ci sono circa 300 ettari di terreno di proprietà esclusiva e le trattative che la società ha più volte tentato di avviare con la Regione Sardegna finora non hanno portato ad alcun esito. Ecco perché Forza Italia sta cercando di coinvolgere il Comune di Alghero in modo da risolvere almeno il problema dei parcheggi.

