Chiuso il parcheggio di Punta Giglio. La società Borgosesia, proprietaria di circa 300 ettari nel Parco di Porto Conte, ha mandato gli operai a delimitare, con blocchetti di cemento, l'area sterrata che finora è sempre stata utilizzata come parcheggio dai visitatori del parco e non solo.

Quello spiazzo invece appartiene a Borgosesia Spa, società con sede a Milano, quotata sul mercato telematico di Borsa Italiana, e per questo motivo stamattina è stato interdetto al passaggio. La società in più occasioni ha cercato una mediazione con la Regione Sardegna per cedere i propri terreni in cambio di altri beni immobili, ma finora senza esito. Anche il Parco di Porto Conte ha disertato l’incontro di mediazione con Borgosesia, facendo, di fatto, arenare le trattative.

Ora sarà un giudice del Tribunale a decidere del futuro di quei lotti nel cuore dell’area sottoposta a tutela. "Non siamo noi gli interlocutori - dice subito il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca - ora la politica faccia la sua parte".

