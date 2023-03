Al via la pulizia dei litorali algheresi che presto vedranno in azione i nuovi pulisci-spiaggia "Beach tech 3.000", considerati tra i migliori in circolazione.

Per farsi trovare pronto all’arrivo dei primi turisti per le festività pasquali il Comune ha avviato le operazioni manuali di recupero dei rifiuti lungo la costa. Mentre, quando la sabbia sarà più asciutta, si faranno entrare in azione i nuovi macchinari «dotati di sistema a due nastri di vagliatura con doppio setaccio vibrante, un metodo che consente prestazioni particolarmente elevate» fa sapere l’assessore all’Ambiente Andrea Montis. Il mezzo ha una capacità di carico per grandi quantità e detriti voluminosi, in grado di vagliare grandi aree di spiaggia che vengono pulite in modo rapido ed efficiente, con un rendimento di superficie fino a 30.000 m²/h. «Ci si prepara al meglio sotto l'aspetto organizzativo, così da presentare la città e il suo versante a mare sempre più bello e decoroso, come da tradizione. Nel pieno rispetto dell'ambiente e dei suoi cicli, prestando la massima attenzione all'oro bianco,vera risorsa del territorio», le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, che coglie l'occasione per ringraziare gli uffici di settore per le attività programmate e gli operatori balneari che nelle prossime settimane riprenderanno, ognuno per propria competenza, ad allestire e rendere ancor più accoglienti le spiagge algheresi.

