Riapre al traffico veicolare la provinciale 34, la strada chiusa su ordinanza del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, a seguito dei crolli di frammenti di amianto finiti sulla carreggiata a causa della forte di bufera di vento che il 20 dicembre scorso aveva creato disagi in città.

Porzioni di eternit caduti dalle coperture dei vecchi fabbricati industriali, di proprietà della Sarda Laterizi srl, una situazione di pericolo per la salute dei cittadini che aveva costretto il primo cittadino a chiudere la strada nel tratto tra via Pigafetta e via dell’Industria.

La ditta proprietaria dell’immobile, nei giorni scorsi, era intervenuta per rimuovere le lastre di amianto e mettere in sicurezza la strada, una operazione di bonifica che ha consentito la riapertura dopo venti giorni di off limits.

Resta il problema della presenza di materiale in eternit nei diversi capannoni industriali, una grave criticità che il sindaco intende affrontare attraverso il coinvolgimento degli enti preposti, affinché si costituisca una cabina di regia formata da Regione, Provincia, Comune, Consorzio industriale provinciale di Sassari e Prefettura.

