Una pianta ormai sofferente, attaccata da parassiti che hanno provocato danni irreparabili. L’albero simbolo da decenni della piazza Garibaldi, uno degli spazi che a Porto Torres ospitano attività commerciali, pizzerie e bar, verrà abbattuto nei prossimi giorni.

La pianta che si trova in prossimità di via Roma presenta alcune carie potenzialmente pericolose per la sicurezza dei passanti e dei clienti degli esercizi commerciali.

Inoltre in quel tratto le radici hanno sollevato e danneggiato in maniera significativa la pavimentazione della piazza e diventa quasi impossibile eliminare il problema e ripristinare il fondo senza mettere a rischio la stabilità del fusto. La decisione rattrista i cittadini che ricordano il fusto in salute e rigoglioso.

L'intervento di rimozione verrà coordinato dalla Multiservizi sotto la supervisione degli uffici dell'assessorato comunale all'Ambiente.

"Si tratta di un provvedimento doloroso ma necessario - dichiara l'assessore all'Ambiente Massimiliano Ledda - e stiamo studiando misure per compensare la perdita di quest'albero".

© Riproduzione riservata