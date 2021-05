Si apre una voragine proprio all’uscita della scuola elementare dell’Istituto Bellieni, un pericolo per i bambini che quotidianamente transitano in quel tratto di marciapiede per fare il loro ingresso nel plesso del Comprensivo due.

Lo squarcio sulla pavimentazione davanti al cancello rappresenta un serio rischio e pertanto qualcuno ha pensato bene di utilizzare delle transenne come semplice rimedio al danno, una copertura che di certo non garantisce alcuna sicurezza contro eventuali cadute. C’è, infatti, la possibilità per i bambini di inciampare in una “trappola” resa ancora più pericolosa ancora dagli ostacoli utilizzati per coprire l’enorme buco. “Una grossa crepa dove passano le condotte dell'acqua – sostengono alcuni genitori – ma la cosa peggiore è il sistema utilizzato per coprirla, le stesse transenne che usano i barracelli per chiudere la strada durante l’uscita da scuola dei bambini”. Una delimitazione del dissesto piuttosto evidente e con l’eventualità che la situazione possa aggravarsi e degenerare in un cedimento più consistente, proprio dove tutti transitano per condurre i tanti bambini che frequentano le classi della primaria, per riportarli a casa o anche solo per prendere servizio nell’edificio. La richiesta al Comune è quella di provvedere immediatamente ad effettuare l’intervento di ripristino del marciapiede.

© Riproduzione riservata