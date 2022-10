Spunta una enorme voragine e parte della strada, che conduce allo stabilimento industriale di Porto Torres, viene chiusa alla viabilità.

Traffico off limits nell’incrocio tra via Marco Polo e via Vivaldi in direzione della portineria centrale dell’area produttiva, disagi causati dalla restrizione della carreggiata in una zona ad alta densità di circolazione, dove transitano continuamente mezzi pesanti e auto.

La situazione ormai perdura da dieci giorni, da quando la perdita da una condotta idrica ha causato il cedimento della carreggiata, aprendo un enorme squarcio che rischiava di diventare un pericolo per la pubblica incolumità. L’area è stata transennata per un tratto di almeno dieci metri, riducendo la strada a una sola corsia, ma in attesa che venga risanata la situazione, gli automobilisti che vi transitano per recarsi al lavoro lamentano i disagi e chiedono l’immediato ripristino e la messa in sicurezza di una strada “assolutamente indispensabile, dove ancora non è stato effettuato alcun intervento di riparazione”.

© Riproduzione riservata