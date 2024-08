Ancora un'aggressione ai danni degli operatori sanitari dell'ambulanza Avis di Porto Torres. Allertati dalla centrale operativa per un intervento di soccorso in via Sassari, in prossimità del distributore Esso, uno dei volontari è stato aggredito da una donna che aveva allertato il 118 per un malore.

La paziente dopo aver urlato contro il personale Avis, è andata in escandescenze scaraventando uno dei soccorritori a terra. L'uomo, spinto con violenza, è finito contro lo spigolo di un marciapiede riportando alcune contusioni alla schiena. L'operatore ferito è stato accompagnato immediatamente al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari a bordo della stessa ambulanza Avis.

Sul luogo dell'intervento è stato inviato un altro mezzo di soccorso, una Mike di base 01 proveniente da Sassari, per trasportare la donna all'ospedale civile di Sassari. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale e una volante della polizia stradale. «Non possiamo continuare a rischiare la vita, operando per il bene degli utenti – dice Walter Chiarabaglio, presidente Avis Porto Torres – è necessario che si affronti politicamente il problema sicurezza per gli operatori, in campo quotidianamente per salvare vite umane».

