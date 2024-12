Laboratorio per bambini in tema natalizio in cui i più piccoli potranno dare spazio alla loro fantasia. L’iniziativa "Magia in piazza" è in programma sabato 7 dicembre, dalle ore 10, presso la libreria Koinè, nel corso Vittorio Emanuele a Porto Torres. L’intero ricavato, verrà devoluto al Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Sassari. Contemporaneamente al laboratorio, gli organizzatori porteranno avanti la raccolta delle Magic Box da donare ai ragazzi ospiti delle tre case-famiglia di Porto Torres.

Le Magic Box sono delle scatole regalo, destinate ai bambini e ragazzi delle tre Casa-famiglia Adelante, Crisalide e Colibrì (fascia d’età 8-17 anni) che operano a Porto Torres, dove trovano ospitalità e cura tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Le scatole al loro interno dovranno contenere: 1 cosa calda, 1 passatempo, 1 cosa golosa, 1 prodotto di bellezza, 1 pensiero gentile. Inoltre in ognuna di queste andrà indicato sesso ed età del ragazzo o ragazza a cui si è deciso di destinarla. L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Rotaract Club e Rotary club di Porto Torres.

