Una città sempre più smart con nuovi punti di accesso alla rete, grazie all’intervento del Comune di Porto Torres che estende la copertura Wi-Fi sul territorio.

L’ultima azione di implementazione della connettività in favore della comunità turritana riguarda la Casa delle Associazioni. Come annunciato dall’assessore al Bilancio e alla Connettività, Alessandro Carta, una delle variazioni al bilancio di previsione da sottoporre all’attenzione del prossimo consiglio comunale contiene il capitolo relativo all’ampliamento della rete wireless nella struttura di via Principe di Piemonte.

«Vogliamo infatti fornire un ulteriore supporto al lavoro degli operatori e dei volontari che utilizzano gli spazi comuni per portare avanti le rispettive attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si tratta dunque di un altro step del percorso che l’amministrazione sta portando avanti insieme al Centro elaborazione dati (Ced) per efficientare i servizi di connettività nelle aree pubbliche cittadine e negli edifici comunali».

Gli hotspot a cui si può accedere liberamente e che attualmente sono presenti nella sala Filippo Canu in corso Vittorio Emanuele II, nella Biblioteca Comunale, nel parco di San Gavino, in piazza Umberto I e, a breve, è previsto il potenziamento della banda larga nel parchetto tra via Manzoni e via Montale (nella cosiddetta zona C1/2).

«Tra i servizi legati all’informatizzazione rientra anche l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza – aggiunge Carta - e proprio negli ultimi mesi si è provveduto a un ulteriore incremento del numero di telecamere con 11 nuovi apparecchi dislocati in punti strategici della città con l’obiettivo di accrescere la percezione di sicurezza in ambito urbano».

