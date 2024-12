Brindisi del primo dell’anno al mare, a dispetto delle temperature che si preannunciano piuttosto rigide, per un evento tradizionale tra i più attesi a Porto Torres.

La cornice è la spiaggia di Balai, i temerari sono quasi cento, questo il numero provvisorio destinato a crescere per la XX edizione del “Tuffo di Capodanno” mercoledì 1° gennaio 2025, alle 11, nell’arenile più gettonato della città.

Per i “novizi” sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza di coraggio e divertimento e salutare il nuovo anno i modo speciale.

L’iniziativa senza scopo di lucro legata alla solidarietà, ormai da tempo vede protagonisti i veterani Salvatore Delogu, che il prossimo 25 gennaio spegnerà ben 90 candeline, e l’ex muratore Piero Tanca, 86 anni. E ancora Antonio Unida tra i più assidui appassionati dei tuffi fuori stagione, ma anche tanti giovani e giovanissimi spinti dalla voglia di partecipare all’evento benefico, dove non mancheranno balli e canti per la fase di riscaldamento, prima del bagno collettivo in acqua.

Tra i principali promotori della iniziativa Lello Cau, Pietro Saiglia, e Romano Chessa che tra gli organizzatori annuncia l’arrivo in spiaggia a bordo del kayak col gruppo di canoisti Azen che percorreranno il litorale dalla spiaggia dello Scoglio Lungo, per circa un miglio, fino alla baia di Balai. I partecipanti si ritroveranno in spiaggia alle 10 con costume, magliette di colore arancione - per simboleggiare il calore e la gioia - berretto di Babbo Natale. Alle 11.50 il tuffo. Le iscrizioni chiuderanno alle 7 del 1° gennaio 2025, mentre dalle 10.30 sarà possibile registrarsi in spiaggia.

