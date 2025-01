L’Istituto Mario Paglietti di Porto Torres presenta l’offerta formativa degli Istituti tecnici e professionali mediante l’Open Day del Ttl (Nautico) e dello Smat (ex IPIA) che si terrà martedì 21 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nei locali di via Lungomare Balai 24 e 26 per i ragazzi che sceglieranno di iscriversi nell’annualità 2025-2026 nella scuola secondaria di secondo grado. I due plessi si trovano in due edifici distinti e affiancati davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo e, nonostante presentino due sbocchi professionali differenti, collaborano in maniera sinergica nelle svariate attività interdisciplinari che vengono svolte durante l’anno.

Il Tecnico Nautico si presenta come unica scuola in Sardegna che offre nella sua offerta formativa un indirizzo di Trasporti e Logistica. Il Ttl, con i suoi tre indirizzi di studio - Conduzione del mezzo navale, Logistica e Conduzione di apparati meccanici ed elettronici, che permette il conseguimento di due qualifiche- offre una formazione tecnica innovativa ed attuale, in linea coi bisogni occupazionali del territorio e con i Piani di sviluppo nazionali ed europei. In occasione dell’Open Day sarà possibile visitare i laboratori di chimica e fisica, meccanica e macchine, navigazione, logistica e carteggio. Saranno aperti al pubblico lo storico Planetario del Nautico e il nuovo simulatore di navigazione a 360 gradi di cui si è recentemente dotato l’Istituto.

L’Istituto professionale Smat - Servizi di manutenzione e assistenza tecnica - offre la possibilità di acquisire dopo tre anni di percorso scolastico la qualifica professionale, un titolo di studio “pre-diploma” in operatore elettrico spendibile a livello europeo nel mondo del lavoro pubblico e privato. Non manca l’acquisione delle conoscenze indispensabili per la formazione teorica e di base che dovranno poi essere tradotte in competenze professionali. In occasione dell’Open Day sarà possibile visitare i laboratori di elettrotecnica, elettronica, comunicazioni, informatica, meccanica e il pregevole laboratorio di domotica.

I docenti e gli studenti accompagneranno le famiglie e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado in un tour guidato della scuola, coinvolgendoli nelle diverse attività laboratoriali previste dai vari indirizzi dei due plessi, risponderanno alle domande ed illustreranno la vita scolastica all’interno dell’Istituto in cui da quest’anno è stata adottata una “didattica all’americana” organizzata per “aule disciplinari. Inoltre, entrambi i plessi prestano particolare attenzione al tema dell’inclusione scolastica con un team di sostegno solido e strutturato. Nel pomeriggio dell’Open Day la segreteria sarà aperta e a disposizione delle famiglie per supportarle nella presentazione della domanda di iscrizione. Per qualsiasi informazione contattare l’Istituto allo 079/502245.

