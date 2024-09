La Lega scende nelle piazze per sostenere il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. L'esponente del Governo Meloni si trova a processo a Palermo per il caso Open Arms. Questa mattina è stato allestito un gazebo in piazza Colombo a Porto Torres tra la gente per esprimere solidarietà al vicepresidente del consiglio italiano, sotto accusa per il comportamento, nell'agosto 2019, quando era ministro dell'Interno, sulla vicenda della nave spagnola impedendo lo sbarco di 147 migranti a bordo.

«Un atto politico della sinistra e del M5s per aver fatto il proprio dovere, mantenendo la promessa a di bloccare l'immigrazione clandestina e difendere i confini, un dovere non un reato», dice Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna. «Per questo oggi, 21 settembre, e domenica 22 saremo nei gazebo tra la gente per ribadire la nostra solidarietà a Salvini. Un appuntamento che ripeteremo anche il weekend del 28-29 settembre, in vista di Pontida».

Le altre postazioni sono previste a Sassari domani 22, Alghero, oggi e domani, e in altre città della Gallura, come Olbia e Golfo Aranci e nel resto della Sardegna.

