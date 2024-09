Via le barriere architettoniche e messa in sicurezza del palzzatto comunale di Porto Torres “Alberto Mura”.

I lavori hanno preso il via giovedì 12 settembre per l’abbattimento di tutti gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di svolgere attività sportiva. Il progetto prevede tre macro interventi: il rifacimento di un tratto della viabilità interna, l’adeguamento di porzioni di marciapiede alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento di uno dei servizi igienici presenti nella struttura.

IL NUOVO PALAZZETTO – «Dopo gli interventi di ristrutturazione interna realizzati nel 2021 – ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois – che hanno comportato il rifacimento del parquet di gioco, la sostituzione dei tabelloni dei 24 secondi, la riqualificazione dei servizi igienici, il cambio dell’illuminazione, la sistemazione del tetto e il rifacimento della cancellata esterna, l’amministrazione è voluta intervenire anche all’esterno della struttura risalente agli anni ‘80. Il Palazzetto, infatti, rappresenta un importante punto di riferimento per le società sportive del territorio le quali meritano una struttura idonea ad accogliere tutti gli atleti e gli spettatori che vogliono prendere parte a campionati di livello regionale e nazionale».

I LAVORI – I nuovi interventi saranno realizzati grazie a un finanziamento regionale di 50 mila euro derivante da un’apposita convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e la Regione. In particolare nella strada interna in asfalto, attualmente particolarmente danneggiata dalle radici dei pini che hanno causato lesioni, spaccature e avvallamenti, si procederà con la rimozione di parte dell’apparato radicale e con il rifacimento delle porzioni dissestate del manto.

Quanto all’adeguamento dei marciapiedi, il tratto in prossimità degli accessi con rampa sarà demolito e riedificato in modo da raccordarsi con la nuova carreggiata e con i percorsi rettilinei, eliminando così le barriere architettoniche. Le uscite già dotate di rampe per disabili saranno mantenute nella loro geometria e pendenza originaria, in quanto già rispondenti alla normativa, ma saranno raccordate alla sede stradale attraverso il rifacimento di un tratto di marciapiede.

Il percorso, in questo modo, sarà privo di strozzature e ostacoli di qualsiasi natura. Infine, anche uno dei servizi igienici sarà adeguato per l’utilizzo riservato alle persone con disabilità e a quelle con difficoltà motoria o particolari esigenze. Gli interventi sono seguiti dal direttore dei lavori l’arch. Valeria Dasara e dal responsabile del procedimento il geom. Alessandro Giaconi. In base al cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi nel mese di novembre.

