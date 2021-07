Troppi “svuota cantine” abusivi che deturpano l'ambiente, soggetti che abitualmente scelgono le aree industriali e l’agro come luogo ideale per abbandonare i rifiuti. È allarme discariche nella città di Porto Torres, un moltiplicarsi di depositi non autorizzati di materiale di ogni tipo, montagne di spazzatura scaricata nelle campagne e in prossimità dell’area urbana.

È quanto emerso dall’operazione svolta dagli agenti della compagnia barracellare guidata dal comandante pro tempore Gavino Cuccu, che ha denunciato diverse situazioni di emergenza ambientale. “Troppe discariche, troppi incivili, una situazione che sta peggiorando – afferma Cuccu – e in questo momento ci stiamo coordinando con la forestale, un lavoro in sinergia necessario per controllare alcune discariche abusive in agro e in altre zone della periferia”. Essendo un organo di polizia giudiziaria, gli agenti della Forestale hanno la competenza di sanzionare in via amministrativa e penale e in questo caso il loro intervento è fondamentale per combattere questi reati.

Ovunque rifiuti urbani, speciali pericolosi e non, derivanti da attività edilizia e in disuso, oggetti provenienti da demolizione, coibentanti, scarti di giardinaggio, elettrodomestici e materiale abbandonato da auto di passaggio. In particolare in alcuni punti nascosti delle aree industriali si concentrano materiale ferroso, copertoni e resti di lavorazioni di edilizia privata. Situazioni di degrado e di inquinamento ambientale che richiedono interventi urgenti di bonifica e recupero dei siti.

