Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha avviato l’iter per poter procedere con i lavori di sopraelevazione della discarica consortile di Barrabò, nell’area industriale di Porto Torres.

Un intervento che si rende necessario a seguito della volumetria residua per il conferimento dei rifiuti del sito che è di circa 55mila metri cubi - alla data del 31 dicembre 2023 - e che potrebbe essere esaurita nell’arco di 3-4 anni, in relazione all’entità dei conferimenti futuri.

La discarica per i rifiuti speciali non pericolosi, inizialmente realizzata per ricevere fanghi provenienti dall’impianto di depurazione acque reflue, è ora autorizzata per ricevere diverse tipologie di rifiuti provenienti da diversi settori produttivi.

Il Consorzio industriale per limitare gli impatti ambientali, in luogo di un intervento di ampliamento della volumetria della discarica, così da garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti e per evitare la sua chiusura interrompendo le lavorazioni a servizio della collettività, ha optato per un progetto di sopraelevazione tramite incremento della quota massima di abbancamento. Un intervento che comporta minori impatti ambientali rispetto all’alternativa di realizzazione di una nuova vasca, oltre a risultare anche più sostenibile economicamente.

L’iter per la realizzazione del nuovo modulo consiste in un procedimento complesso costituito da più fasi, tra le quali l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale e l’istanza di modifica sostanziale per l’Autorizzazine integrata ambientale. Pertanto il Cips ha affidato l’incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e supporto durante l’iter per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

