Un incidente ha coinvolto un’auto dei carabinieri chiamati ad intervenire per una vettura finita fuori strada.

E’ successo poco dopo le 19 sulla camionale che da Porto Torres conduce a Sassari, al chilometro 229, all’altezza della strada per Stintino e Alghero.

I militari della compagnia di Porto Torres erano intervenuti per effettuare i rilevi di un incidente accaduto pochi minuti prima, con una Renault Clio che, dopo un sorpasso, era andata a sbattere sullo spartitraffico a sinistra della carreggiata.

Scesi dall’auto, i due militari di pattuglia si sono avvicinati alla vettura incidentata, quando una station wagon, in seguito a un tamponamento a catena, è finita contro la loro macchina di servizio. Un impatto violento, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.

L’auto dell’Arma, invece, ha riportato danni ingenti.

Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi del caso.

