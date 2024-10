Aspiranti tecnici e aspiranti arbitri di pugilato a lezione nella palestra Boxing Club Alberto Mura di Porto Torres. Venticinque allievi, provenienti da tutta l’Isola, hanno partecipato al corso di formazione regionale per ottenere il titolo che gli consentirà, una volta concluso, di svolgere l’attività di istruttore di boxe o di arbitro nelle diverse competizioni di pugilato. Ospiti della nota palestra che allena giovani talenti, i corsisti hanno partecipato ad una prima lezione on-line e ad una seconda giornata di formazione teorica, prima di concludere il percorso professionale in programma domani, domenica 27 ottobre, con la terza e ultima prova pratica. Saliranno sul quadrato per conoscere le tecniche di attacco e di difesa dall’avversario. In cattedra i maestri Maurizio Muretti per gli allenatori e Pietro Venturu, arbitro internazionale, che oltre ad una notevole preparazione mostrano una particolare capacità di attrarre l'attenzione e l'interesse dei partecipanti. A fare da supporto i due maestri titolari della palestra Boxing Club A.Mura, Isidoro Tinteri e Battista Calvia, oltre al direttore sportivo Tonino Solinas. Luciano Mura, presidente della società sportiva e vicepresidente del Comitato regionale sardo di pugilato ha dato il benevenuto a tutti presenti, augurando loro una brillante carriera.

