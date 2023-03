Contenitori stracolmi di medicinali scaduti, “a disposizione di tutti”, privi di qualsiasi requisito a norma di legge e posizionati sulla via pubblica, in prossimità di una farmacia situata in uno dei quartieri periferici della città di Porto Torres. Una situazione di degrado e di pericolo, un tema portato all’attenzione del consiglio comunale dal consigliere sardista Bastianino Spanu, che chiede un intervento immediato dell’amministrazione affinché si doti di un regolamento che disciplini la gestione dei farmaci scaduti.

«Il contenitore si trova alla portata di tutti, in particolare dei bambini e delle persone che fanno abuso di psicofarmaci, diventati per alcuni una droga, e che possono accedere al contenitore facilmente» sostiene Spanu «quindi invito l’assessore all’Ambiente di attivarsi affinché la farmacia si doti un contenitore a norma ritirando immediatamente quello irregolare».

Il raccoglitore con la scritta impropria "farmaci scaduti", che somiglia ad un bidone per la raccolta della plastica, è esposto all’ingresso della farmacia, con i medicinali in vista e facilmente reperibili, senza alcun controllo ma con il rischio reale che i bambini possano accedervi.

