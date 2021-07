Ex consigliere comunale e poeta turritano molto stimato dalla comunità di Porto Torres: se n’è andato a 80 anni Carlo Sedda, a seguito di complicanze dovute ad alcune patologie che lo avevano costretto ad un ricovero nella clinica di San Pietro a Sassari.

Appassionato di politica e di arte, impiegato in diverse attività, tra le agenzie marittime sarde e nella zona di Fiume Santo, era un personaggio che tutti ricordano per le bellissime poesie, una per ogni occasione, le sue battaglie e le sue vicende che lo avevano accompagnato negli ultimi anni della sua vita.

Nel 2017 era stato sfrattato dalla sua casa dove vi aveva abitato per sessant’anni, una storia finita in tribunale. Era andato via suo malgrado perché sfrattato da una nipote che aveva avviato un procedimento per entrare in pieno possesso dell’abitazione al piano terra di via Sassari così come risultava dal testamento olografico lasciato da una zia defunta. Era stato costretto a trovare riparo nella casa di riposo Martiri Turritani con l’aiuto della sua famiglia e di tanti amici che lo hanno sempre sostenuto nelle sue battaglie.

“E’ morta una brava persona che non meritava tutte le ingiustizie subite – racconta il fratello Giuseppe Sedda – ha sofferto negli anni fisicamente e psicologicamente e questo è stato il vero dramma”.

