Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha emanato un'ordinanza per limitare l’uso dell'acqua in via Mare (tra la Torre Aragonese e la rotatoria di ingresso alla Capitaneria).

Nelle utenze di questa strada non può essere usata come bevanda o per la preparazione degli alimenti ma solo per gli usi igienici.

Il provvedimento viene adottato a seguito di analisi chimiche effettuate dalla Asl di Sassari il 2 novembre nella nicchia esterna di via Mare 3 che hanno evidenziato la non conformità alla legge per il parametro "torbidità".

L'azienda sanitaria ha chiesto all'ente gestore del servizio idrico di verificare le cause della non conformità e i tempi previsti per il rientro dei parametri, quali provvedimenti si intendano adottare per fornire acqua con i requisiti previsti dalla legge.

