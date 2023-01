Ancora qualche ritocco e la pavimentazione in basalto in piazza Valverde, a Ploaghe, sarà completata.

Ad annunciarlo è il sindaco, Carlo Sotgiu, che sottolinea anche come sia in fase di redazione il progetto per il restauro dell'omonima Chiesa.

«Forse non tutti sanno che la Chiesa della Madonna di Valverde, così come la vediamo oggi, risale "solamente" agli ‘30 del secolo scorso. La vecchia chiesa, originariamente dedicata a San Valentino, venne infatti demolita - perché pericolante - nei primi anni del '900. In attesa del restauro della Chiesa, il cui progetto è in fase di redazione, da già una certa emozione vedere la sua piazza pavimentata in pietra di basalto. Ancora qualche settimana e il lastricato sarà finalmente completato», ha dichiarato il primo cittadino.

Poi sarà il turno dell'area di Via Don Felis e via San Timoteo grazie a un nuovo finanziamento regionale.

