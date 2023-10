Il sindaco di Valledoria, Marco Muretti, ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo per consumo umano diretto dell’acqua di rete.

La decisione è stata assunta a seguito della nota dell'Asl di Sassari (Dipartimento di prevenzione servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) che sottolinea come dalle analisi effettuate su campioni prelevati il 23 ottobre dal personale del Sian sia emersa la non conformità per il parametro Trialometani.

«L'Asl di Sassari - si legge nell'ordinanza - ha chiesto a questo ente un provvedimento di “limitazione nell’uso alimentare dell’acqua erogata” quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, ma può essere utilizzata per tutti gli usi igienici, compreso l’igiene personale».

