Guardare lo spazio dove si abita e gli esseri che lo abitano insieme a noi – persone, animali, piante – , con occhi diversi, disponibili ad allontanarsi dagli schemi già noti per trovare nuove forme di convivenza nel rispetto delle specificità ambientali e culturali.

È il focus al centro del workshop multidisciplinare residenziale “Overlap – Eventi tra arte e scienza”, ideato, diretto e coordinato dall’associazione Senza Confini Di Pelle in stretta collaborazione con l’Ente Parco nazionale dell’Asinara e con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, la cui 7° edizione si svolgerà dal 24 al 27 maggio sull’isola dell’Asinara. Alle attività del gruppo di ricerca potranno partecipare anche i non addetti ai lavori, durante una giornata aperta al pubblico domenica 25 maggio (iscrizioni entro il 21 maggio: workshop@senzaconfinidipelle.com; 338 4040237, 3470561735).

Durante i 4 giorni di Overlap, che quest’anno ha per tema “Sguardi: istruzioni per perdersi”, artisti, scienziati, studiosi, si incontreranno, come già gli anni scorsi, nella natura incontaminata dell’isola, per proseguire, attraverso gli strumenti offerti da diverse discipline (danza, fotografia, arte visiva, urbanistica, geografia, antropologia, etologia), una ricerca iniziata nel 2019 con la creazione del Progetto Overlap di Senza Confini Di Pelle, che si sviluppa a partire dall’osservazione della sovrapposizione (in inglese, “overlap”) tra le rotte migratorie degli uccelli e degli esseri umani tra l’Africa Sub Sahariana e l’Europa del Nord.

I campi d’indagine sono la migrazione, la biodiversità, e i concetti di residenza, biografia e confine, mentre l’Asinara, con la sua posizione al centro del Mediterraneo, è il simbolo di tutti quei luoghi in cui storia, natura, tutela ambientale si incontrano e cercano un equilibrio con le esigenze di rinnovamento e il desiderio di contemporaneità.

Del gruppo di lavoro fanno parte anche alcuni giovani rifugiati, fruitori del Progetto Sai "Sistema accoglienza integrazione" del Comune di Porto Torres, gestito da Arci Mediterraneo, partner di Overlap. Il workshop prevede una giornata aperta al pubblico, domenica 25 maggio (10 – 18), durante la quale sarà possibile partecipare alle attività del gruppo di lavoro, in una full immersion tra le rocce e le acque cristalline dell’Asinara.

