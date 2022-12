Nuovo invito al senso civico da parte del comune di Osilo che ha diffuso una serie di foto scattate nei campetti, appena riqualificati, del complesso scolastico dove si vedono bottiglie rotte e carta gettata in terra.

"L'Amministrazione Comunale - si legge in una nota del comune – ricorda a tutti che senza senso civico diventa difficile seguire qualsiasi percorso di crescita vera. Il rispetto non può mai essere opzionale".

Sul fronte del contrasto allo spopolamento, il comune ha avuto dalla Regione un contributo 182mila 19,04 euro, da ripartire in tre annualità, affinché vengano erogati contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o per la ristrutturazione di prime case.

Ogni beneficiario potrà ottenere al massimo 15mila euro.

"Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale - fa sapere l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Ligios -. Si evidenzia che gli interessati, se vogliono rientrare nella prima finestra temporale prevista, devono presentare l'istanza all'Ufficio Protocollo entro il 28 dicembre".

