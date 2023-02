L’amministrazione comunale di Nulvi, guidata dal sindaco Antonello Cubaiu, ha comunicato ai cittadini del paese dell'Anglona che, «a causa dello svilupparsi di eventi imprevedibili e totalmente imponderabili, vedi le lesioni strutturali importanti alla struttura dell’ex convento monasteriale di Santa Tecla e il contemporaneo fuori servizio dell’impianto di riscaldamento nello spazio in località Giulzi, dove il Comune si è già attivato in modo da sostituire la vecchia caldaia con una nuova, è venuta meno la disponibilità dello spazio dedicato ad alcuni importanti servizi».

«A parziale soluzione del problema, in attesa di eliminare le cause del disservizio che colpisce insieme sia il Comune che diverse Associazioni», è stato deciso di «mettere a disposizione la sala consiliare del Municipio».

Il provvedimento fino a quando «verrà ripristinato l’impianto di riscaldamento nella struttura di Giulzi».

«Ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione in attesa della piena soluzione del problema», la conclusione.

