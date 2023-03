Lutto nella Capitaneria di porto di Porto Torres: è mancato il luogotenente Stefano Puddu a seguito di un infarto fulminante. Il militare, originario di Cagliari ma residente ad Alghero, si è spento ieri sera all’età di 51 anni dopo aver avvertito un malore improvviso.

Si è accasciato a terra e non ha ripreso conoscenza. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto non hanno fatto altro che constatarne il decesso.

È successo intorno alle 19 durante una passeggiata in campagna, nella periferia di Alghero mentre si trovava in compagnia di un amico. In forza, da qualche anno presso l’ufficio marittimo della capitaneria turritana in tanti hanno espresso il loro cordoglio per la morte prematura.

«La segreteria regionale Sardegna del Sindacato nazionale guardiacoste, SI.NA.G. piange l’amico e collega Stefano che si è sempre contraddistinto quale sottufficiale della Marina Militare - Corpo delle Capitanerie di Porto fortemente stimato e benvoluto dai colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo in vita», è uno dei messaggi apparsi sulla pagina del Sinag.

Lo stesso comandante generale, ammiraglio Nicola Carlone, e l'intera famiglia della Guardia Costiera, si sono uniti al dolore della famiglia del luogotenente, prematuramente scomparso, che lascia la moglie.

