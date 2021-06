Era ormai considerata un’istituzione, ad Ardara, suor Flavia Pigliaru, suora della congregazione missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso di Tempio Pausania, morta all’età di 86 anni.

Una parola buona per tutti, ma soprattutto per i bambini a cui era molto legata. “Per la nostra comunità è una giornata triste – ha dichiarato con un filo di commozione il sindaco, Francesco Dui - Ci ha lasciato la donna che, per almeno tre generazioni, ha avuto la forza di sorreggere l’istituzione scolastica della scuola materna; L’ha fatto spendendo tutta se stessa, l’ha fatto senza mai risparmiarsi, l’ha fatto per l’amore del prossimo e dei bambini di Ardara”.

Ma un altro suo amore era uno dei due monumenti simbolo del paese: Nostra Signora del Regno. Sempre attenta nell’accogliere i visitatori, era ormai diventata la custode dell’edificio religioso: ruolo che ha esercitato sino allo scorso anno.

Maria Eufemia, questo il vero nome di suor Flavia, era nata a Orune il 15 settembre del 1935. A soli 20 anni entra nella Congregazione delle suore Figlie di Gesù Crocifisso. Arriva ad Ardara nel 1957.

Ma c’è un’altra comunità che la piange: Bonnanaro. Qui curava, insieme a suor Liliosa, l’istituto San Vincenzo che ospita la scuola dell’infanzia. Ogni giorno veniva a trovare i piccoli bambini. “Hai dato tutta te stessa per i bambini e anche per gli adulti, dove sei ora sarai circondata da tanti angioletti che sicuramente metterai in riga, riposa in pace, te lo meriti”, “Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per noi Bonnanaresi” e “Riposa in pace suor Flavia ricorderemo sempre il suo sorriso” sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio arrivati dal paese del Meilogu.

Antonio Caria

