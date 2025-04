Approda in commissione Urbanistica la proposta sulla pedonalizzazione permanente e messa in sicurezza della piazza Garibaldi, nel cuore della città di Porto Torres. La seduta convocata per il giorno giovedì 8 maggio, alle ore 9, presso la sala consiliare del Palazzo comunale, ha come oggetto della discussione l'argomento sulla disciplina dello spazio pubblico che ospita diversi locali commerciali, ma che si interseca con via Libio, strada di transito dei mezzi che, spesso, creano disagi ai pedoni in quel tratto.

L'obiettivo, come proposto dal consigliere Gavino Sanna, presidente della commissione competente, sarebbe quello di vietare in maniera permanente il transito dei veicoli nel tratto di via Libio che si affaccia sulla piazza, al fine di evitare di apporre transenne o altri strumenti poco consoni all'immagine urbanistica, così da sostituirli con un semplice segnale di divieto e consentire il solo passaggio ai pedoni, restituendo più decoro all'area interessata. Tra gli argomenti all'ordine del giorno della commissione anche il punto sull'intervento in via Ponte Romano, il progetto approvato per riaprire la strada chiusa ormai da quasi cinque anni.

