Sorpresa stamattina nel mare di Alghero dove è apparsa la Nord, nave di 142 metri tra le più costose al mondo.Tanto che i turisti dai bastioni e dal lungomare Barcellona si sono fermati per scattare una fotografia, anche attratti dallo sfondo di Capo Caccia.

Solo ieri è stata avvistata al largo di Porto Cervo. Un arrivo che può essere visto come un buon segnale per la stagione turistica nella Riviera del Corallo, già entrata a pieno ritmo con l'arrivo dei turisti sia dalla penisola che dall'estero.

Le spiagge iniziano ad essere affollate, così come i locali pubblici. Vanno avanti anche le manifestazioni letterarie e musicali, inserite nel programma dell'estate ungherese. I tutto nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus.

Nonostante ciò, l'attenzione continua a rimanere alta: sono infatti 18 i casi di positività al Covid-19 in città, di cui nessuno ricoverato in ospedale. 56, invece, sono le persone in quarantena. Da qui l'appello del primo cittadino per un maggior senso di responsabilità da parte di tutti, anche per evitare restrizioni, che potrebbero causare un enorme danno per l'economia locale che, piano piano, sta tornando a riprendere vigore.

© Riproduzione riservata