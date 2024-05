Alcuni temi come il compromesso storico e la fermezza contro il terrorismo sono stati ormai superati dalla Storia, altri invece restano più che mai attuali come la denuncia degli scandali, la questione femminile e giovanile, la pace da ottenere anche grazie al disarmo. Sassari, la città dove nacque l'indimenticato leader del Pci, gli dedica un incontro venerdì alle 18 nella Biblioteca universitaria. La serata dal titolo "Quarant'anni senza Berlinguer" è stata organizzata in previsione del quarantesimo anniversario della morte (l'11 giugno) dall’Associazione culturale 25 Aprile.

Interverranno lo storico dell’università di Sassari, Alex Hobel, e Gavino Angius, sassarese, già parlamentare per numerose legislature, vice presidente del Senato, membro della segreteria nazionale del Pci con Berlinguer. Introdurrà e coordinerà i lavori, lo scrittore e giornalista Vindice Lecis.

Il ricordo di Berlinguer è ancora vivo, simbolo anche di una politica che non c’è più e che invece - secondo una nota dell’Associazione 25 Aprile - ha ancora una sua grande validità. «Pace, disarmo, questione morale, nuovo socialismo, democrazia come valore universale, lotta alle ingiustizie sono alcuni dei pensieri lunghi del segretario comunista. Il Pci con la sua direzione raggiunse il massimo storico di consenso elettorale e fu alla guida delle grandi città italiane. Inoltre la presenza politica del Pci divenne insostituibile per la difesa degli interessi dei lavoratori, contro il terrorismo, contro gli euromissili».

