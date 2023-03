"Per un’eventuale riconversione del vecchio mercato civico in decadenza, per tanti anni uno dei cuori pulsanti della cittadina, prima di una decisione dell'Amministrazione comunale, intendiamo sentire il parere degli operatori, imprese, imprenditori e cittadini".

Sono le parole del sindaco di Ittiri Antonio Sau riferite alla storica struttura ubicata in via 25 luglio. Negli anni scorsi ci sono stati dei tentativi di rianimare il mercato, tutti andati a vuoto. Come l'istituzione del "mercato contadino", luogo di vendita di prodotti agricoli a chilometro zero.

L'obbiettivo dell'Amministrazione comunale è ammodernare e rilanciare la struttura. Lo strumento usato dalla Giunta è un bando di processo partecipativo, dove si metteranno in campo iniziative, idee e progetti per dare nuova linfa al mercato.

"Un percorso che non durerà più di 6 mesi - conclude Antonio Sau -. Poi in base alle indicazioni provenute dal bando metteremo in campo le azioni concrete per la riqualificazione di una struttura alla quale gli ittiresi sono profondamente legati".

