Circa 12 squadre dei vigili del fuoco e una sessantina di uomini, oltre alla Protezione civile e al Corpo forestale, hanno lavorato tutta la notte e sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento nel tentativo di domare il grosso incendio che ha divorato alcuni capannoni nella strada 12 di Predda Niedda a Sassari.

L’immenso rogo è scoppiato nell’area commerciale attigua al supermercato Eurospin, che è stato evacuato insieme ad altri punti vendita. Il fuoco ha distrutto alcune attività produttive fra cui l’azienda di sistemi di refrigerazione e climatizzazione da cui è partito il rogo, probabilmente per un corto circuito. Feriti due vigili del fuoco, rimasti intossicati e immediatamente soccorsi dall’ambulanza del 118: uno di loro è stato dimesso e l’altro si trova in buone condizioni di salute.

Il massiccio intervento è servito a delimitare il fuoco che ha un fronte di diversi metri quadrati e che ha danneggiato anche un deposito di gomme per auto, una ditta per la fornitura di macchinari per lavanderie, una fabbrica di candele, una lavanderia industriale, un’azienda di climatizzazione, un capannone di una società per wedding planning e un’altra di catering.

Sul posto la polizia locale e le ambulanze del 118, le forze di polizia e dei carabinieri. Il vento che soffiava ha trasportato l’odore di bruciato per diversi chilometri in città.

