È in netto miglioramento la situazione sanitaria legata al coronavirus a Sennori. Nel centro della Romangia, in base all'ultima comunicazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu, sono scese a sei le persone contagiate dal Covid-19, mentre non ci sono cittadini in quarantena.

"Fortunatamente siamo riusciti a contenere il focolaio che si era creato nella scuola - queste le parole del primo cittadino -. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, continuare ad indossare la mascherina anche nei posti chiusi e mantenere il distanziamento che sono, insieme al vaccino, le uniche armi efficaci contro questa pandemia".

I casi di positività avevano superato la settantina. "Menomale che siamo riusciti a circoscriverlo in maniera efficace - ha aggiunto Nicola Sassu -. I sei ancora positivi saranno sottoposti, a breve, al tampone di rientro. Speriamo di essere liberi quanto prima. Ora bisogna anche vedere gli effetti della zona gialla e arancione".

Buone notizie anche dalla vicina Sorso, che torna Covid-free. Sono guariti gli ultimi cittadini che erano ancora positivi. Sono due, invece, le persone in quarantena.

© Riproduzione riservata