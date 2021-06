Continua a migliorare la situazione sanitaria legata al coronavirus ad Alghero. In base all’ultimo bollettino reso noto dal sindaco, Mario Conoci, sono scese a 24 le persone che ancora stanno lottando contro il Covid-19, di cui cinque ricoverate in ospedale. Netto calo delle persone in quarantena, che passano da 39 a sei.

Chi entra nell’elenco dei paesi sardi Covid-free è Cossoine. Con la guarigione degli ultimi cittadini positivi, il piccolo paese del Meilogu non registra attualmente nessun caso di positività al coronavirus. “Per la nostra comunità è sicuramente una buona notizia – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco, Sabrina Sassu -. Nonostante stia andando avanti la campagna vaccinale, è sempre importante mantenere alto il livello di attenzione e continuare a rispettare le regole”. Alcune settimane fa il numero dei positivi era salito a 22.

Anche Tissi, già da un paio di settimane, è Covid-free. “Chiedo comunque di tenere alta la guardia – ha sottolineato il sindaco, Gian Maria Budroni –, rispettare le regole e continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale”.

A Thiesi vanno avanti le vaccinazioni nell’Hub vaccinale allestito presso il presidio ospedaliero.

