Netto miglioramento della situazione sanitaria legata al coronavirus sia a Ozieri che a Illorai. Nel centro del Logudoro sono scesi a due i cittadini che lottano contro il virus, mentre sono state azzerate le quarantene.

“Una buona notizia per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco, Marco Murgia -. Ciò non deve farci abbassare la guardia: è importante continuare a rispettare le norme vigenti”.

Anche nel paese del Goceano sono due le persone contagiate dal Covid-19. “Non abbiamo più cittadini in quarantena – ha sottolineato il sindaco, Tittino Cau -. Inoltre su 217 tamponi eseguiti, non sono state riscontrate nuove positività. La situazione è nettamente migliorata”.

Nella vicina Bottidda sono due i casi. “Auguro alle persone interessate – ha rimarcato il sindaco, Ivo Nieddu – un augurio di pronta guarigione. Teniamo alto il livello di attenzione e continuiamo a rispettare le norme”.

Sono sette, invece, le persone contagiate dal coronavirus a Buddusò. Nel Meilogu, a Siligo, 162 persone tra over 80 e fragili hanno completato il ciclo vaccinale, In paese non si registrano casi di positività.

