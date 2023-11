Partirà l’8 novembre, alle 17, nel salone della Misericordia a Villanova Monteleone, il progetto "Genitori, Figli, Società-L’armatura dell’educatore" che ha per slogan “Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, un corso dedicato all'educazione.

L'iniziativa è dell'Associazione Culturale “Interrios” e delll’Istituto Comprensivo Statale di Villanova

Monteleone, che comprende anche le scuole di Olmedo e di Putifigari, ed è patrocinata dal

Comune di Villanova Monteleone e dall’Unione dei Comuni del Villanova in collaborazione con le Scuole dell’Istituto Comprensivo, la Parrocchia di San Leonardo e dalla Confraternita di Misericordia.

«La convinzione è che ai figli e alle figlie, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze occorre proporre un sistema sociale che sia paragonabile ad un’orchestra, all’interno della quale ognuno abbia il proprio compito specifico, ma che insieme sappiano accordarsi per proporre una sinfonia comune - fanno sapere i promotori -. Il progetto si propone di far lavorare insieme genitori, educatori e insegnanti verso la riscoperta di strumenti comuni di conoscenze ed esperienze che li portino a maturare stili educativi condivisi ed efficaci. La finalità che ci si propone di raggiungere è quella dello sviluppo della capacità di mettersi in gioco, nello scambio reciproco, condividendo esperienze, facendo emergere e potenziando le competenze personali da porre a disposizione nel campo educativo».

Durante gli incontri, si svolgeranno sia parti teoriche che laboratoriali-pratiche. Gli incontri, che sono inseriti all’interno del Festival “La Cultura oltre i confini”, saranno tenuti dalla dottoressa Patrizia Virgilio, autrice del libro "L' armatura dell'educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione".

