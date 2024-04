Cinque feriti in codice rosso per dinamica, ma solo uno risulterebbe in pericolo di vita.

È il bilancio di un grave incidente frontale avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla Sassari - Olbia, nel tratto a due corsie all'altezza di Berchidda, intorno al cinquantesimo chilometro. Stando alle prime informazioni la causa è un sorpasso azzardato, finito con un violento impatto.

I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Olbia e il Santissima Annunziata di Sassari. Per uno di loro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, durante i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Quindi riaperta a senso unico alternato.

Le deviazioni sono indicate sul posto, mentre si sono formate lunghe code.

(Unioneonline/E.Fr.)

