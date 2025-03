Per celebrare la Giornata nazionale della promozione della lettura, martedì 25 marzo dalle 16.30 alle 18, si riuniranno nella biblioteca comunale di Porto Torres tutti i lettori e le lettrici forti che, per categorie d’età si sono distinti per aver preso in prestito il maggior numero di libri nel 2024.

L’evento intitolato “Attenzione: Piovono corone” è una festa dei libri e della promozione della lettura, anche quelli tra i più giovani, studenti e studentesse che frequentano la biblioteca anche per motivi di studio.

I lettori forti verranno premiati alla presenza dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, del Gruppo di lettura e dei rappresentanti della Rete per la lettura Porto Torres che, insieme alla biblioteca, festeggeranno questa giornata ribadendo quanto faccia bene alla mente e al cuore la passione per i libri a prescindere dall’età, dal genere e dal grado d’istruzione.

Quest’anno per la prima volta saranno “incoronati” anche i lettori digitali, quelli che fruiscono della piattaforma di prestito Milol.

© Riproduzione riservata