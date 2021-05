Al via i lavori nell’ex Cotonificio di via Marconi. Domani, venerdì 29 aprile, alle 9,30 l’Amministrazione di Alghero consegna finalmente il cantiere per la riqualificazione dell’ex fabbrica in disuso, oggi monumento al degrado. Il sindaco Mario Conoci con l’assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru presenzierà all’avvio del cantiere che l’impresa Imped Srl, aggiudicataria dell’appalto, dovrà allestire e condurre per l’opera che segnerà la rinascita del sito degradato nel quartiere di Sant’Agostino. Ci sono disponibili oltre tre milioni di euro per la riqualificazione del complesso, frutto di un finanziamento regionale.

Una volta ristrutturato, l’ex Cotonificio potrà essere utilizzato come centro polivalente e di aggregazione per eventi culturali e formativi. L'immobile, costruito nel 1954, avrà una nuova vita. Il progetto di riqualificazione è stato affidato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiati dalla Politecnica Ingegneria e Architettura di Modena e prevede di recuperare l’intero complesso per realizzare un centro di attività e formazione che offrirà al suo interno sale polifunzionali, laboratori modulari, grandi aree espositive, giochi per bambini e spazi per le famiglie. L’ex fabbrica dispone anche di uno spazio verde di oltre 1000 metri quadrati da poter utilizzare come parco urbano.

