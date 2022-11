Approvato lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Porto Torres e la Fondazione di Sardegna per realizzare progetti congiunti in campo sociale, economico, culturale e di sviluppo locale. La giunta comunale ha deliberato questo strumento che apre una collaborazione tra i due enti e ha delegato il sindaco a sottoscrivere l'accordo nelle prossime settimane.

Il protocollo prevede la collaborazione tra i due Enti per realizzare interventi di valorizzazione e sviluppo del territorio, rafforzamento delle politiche sociali, potenziamento delle capacità attrattive, valorizzazione delle politiche di sviluppo turistico e culturale, consolidamento dei valori identitari e rafforzamento delle strategie locali per lo sviluppo sostenibile.

Comune e Fondazione progetteranno iniziative congiunte contribuendo con le risorse finanziarie, umane e strumentali di volta in volta disponibili, anche partecipando a bandi nazionali e comunitari. Il Protocollo avrà una durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente qualora non intervengano, entro sei mesi dalla scadenza, cause di rescissione.

«Ringraziamo la Fondazione di Sardegna per aver dato la disponibilità a collaborare stabilmente con il Comune di Porto Torres - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e la vicesindaca Simona Fois che ha curato i rapporti con la Fondazione -; crediamo molto in questi partenariati perché consentono di trovare forme innovative ed efficaci per affrontare questioni fondamentali in materia culturale, sociale ed economica. La Fondazione di Sardegna è uno dei grandi motori di sviluppo della nostra isola e porta in dote un importante patrimonio di esperienze e competenze. Per il nostro Comune questa collaborazione rappresenta uno stimolo a migliorarci e a porci obiettivi più ambiziosi».

© Riproduzione riservata