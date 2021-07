Il plauso è arrivato non solo dai cittadini ma dal popolo del web: in centinaia hanno messo un like al suo “capolavoro” compiuto per ripristinare un servizio ritenuto fondamentale per i bagnanti.

E’ successo nella spiaggia di Balai, l’arenile di Porto Torres frequentato da tanti residenti e turisti, dove spesso le docce sono fuori uso per mancanza di manutenzione e di utilizzo sbagliato. Ma le proteste non sempre nascono invano.

Simone Manca, termoidraulico di 25 anni, residente a Caniga nel comune di Sassari, assiduo frequentatore della spiaggia di Balai, come capita spesso al termine di una giornata di lavoro aveva deciso di tuffarsi per rinfrescarsi un po', “ma sono rimasto colpito dalle difficoltà di un bambino – racconta Simone - che tentava invano di utilizzare la doccia di servizio della spiaggia, disposta lungo la pista ciclabile. Sembrava stesse bisticciando con quello strumento: mi ha davvero intenerito”.

Così ha deciso che il suo bagno in mare poteva aspettare, e dalla sua auto ha tolto fuori un tubo recuperato in cantiere, ha cercato un raccordo utile e si è ingegnato nel sistemare la doccia. Dentro di sé anche tanta generosità, senso civico e altruismo verso un luogo che lui stesso adora.

Un’impresa svolta davanti a tanti curiosi che lo hanno immortalato, soddisfatti per l’opera compiuta in pochi minuti, un tubo flessibile piegato per ripristinare un servizio e renderlo usufruibile per tutti, con la soddisfazione di tanti bagnanti.

