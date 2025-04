Condannato a 9 mesi e 3,500 euro di multa il 64enne di Ozieri accusato di aver danneggiato la lapide del carabiniere Walter Frau, ucciso il 16 agosto del 1995 a Chilivani, vittima dell'eccidio di Pedesemene in cui perse la vita con l'altro militare Ciriaco Carru.

L'uomo, oltre a spaccare parte della lapide commemorativa, aveva scritto sulla parte posteriore di questa «Carabinieri avete rotto» e in più aveva imbrattato alcuni muri del paese di Ozieri con scritte ingiuriose contro i militari.

La giudice Anna Pintore ha disposto per il 64enne, imputato per vilipendio, danneggiamento e imbrattamento, e difeso dalla legale Antonella Chirigoni, anche il pagamento delle spese di parte civile, e una provvisionale di 1500 euro. Ad assistere la famiglia di Frau, che si è costituita parte civile, l'avvocato Sebastiano Chironi che ha voluto ricordare come la sentenza cade ad appena due mesi dal trentennale del sacrificio dei due militari.



