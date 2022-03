Pezzi di cornicione si schiantano sulla strada e sui marciapiedi e rischiano di colpire i passanti. In via Veneto, nel quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per la caduta di grossi pezzi di calcinacci da un balcone pericolante di una palazzina. Impossibile esporsi per i residenti dell’edificio, uno dei tanti immobili, di proprietà dell’Agenzia regionale edilizia abitativa (Area), che nel rione soffre dello stato di degrado che ha raggiunto livelli allarmanti.

Sul posto i caschi rossi hanno immediatamente recintato e messo in sicurezza la zona. Molte parti della facciata del vecchio palazzo sono ormai pericolanti e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’autoscala per staccare dalle pareti gli altri calcinacci a rischio crollo. I condomini non potranno aprire le finestre delle stanze e dei terrazzini per non rischiare la loro incolumità.

Paura e proteste tra gli abitanti del quartiere. Numerose le segnalazioni pervenute all’Ufficio Casa del Comune di Porto Torres. “I crolli di cornicioni sono all’ordine del giorno, sono troppi i palazzi abbandonati e pericolanti - lamentano i residenti - serve una mappatura degli edifici a rischio e un intervento forte da parte di Area".



