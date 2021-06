Dopo alcuni giorni in cui la curva dei contagi ha subito un’impennata, sembra essere ora stabile la situazione legata al coronavirus a Sassari. In base all’ultima comunicazione resa nota dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Vittorio Campus, sono 70 i cittadini contagiati dal Covid-19. È sempre fermo a tre il numero delle persone positive al virus ricoverate in ospedale.

Arrivano buone notizie, invece, dalla vicina Osilo dove si registra un calo dei casi di coronavirus. Dopo che, nelle scorse settimane, si era arrivati anche a un picco di dieci contagiati, ora il numero è sceso a quattro.

“Nonostante questo – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Ligios –, è importante tenere alta la guardia e rispettare le regole. Si raccomandano ancora, comunque, pazienza e prudenza affinché presto la pandemia di Covid venga sconfitta per sempre”.

Sono otto i cittadini di Aggius, paese della Gallura, positivi al coronavirus, mentre un cittadino è in quarantena. “Continuiamo ad adottare comportamenti responsabili – ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Anna Rita Orrù -. È importante ricordare che anche dopo essersi sottoposti alla vaccinazione bisogna continuare ad osservare tutte le misure di prevenzione, come mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani”.

