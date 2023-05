La seduta del consiglio comunale convocata a Porto Torres per domani alle 16 sarà l'occasione per celebrare un doppio appuntamento: il 23 maggio è la data in cui a livello nazionale si celebra la Giornata della legalità in ricordo della strage di Capaci. Per questo motivo, il presidente del consiglio Franco Satta e il segretario generale Giancarlo Carta hanno voluto cogliere l'occasione, oltre che per rendere omaggio ai magistrati e agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine vittime della mafia, anche per celebrare la Giornata della Trasparenza, quale momento di riflessione ed approfondimento sui temi dell'etica e della legalità nella pubblica amministrazione.

Si tratta di un appuntamento annuale in cui i Comuni richiamano i valori su cui sono costruiti i principali documenti di programmazione: in particolare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che di recente è confluito nel Piao (Piano integrato delle attività e dell'organizzazione). Le Giornate della Trasparenza sono un'occasione per presentare le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e innovazione, con uno sguardo anche alla dimensione del valore pubblico e del benessere organizzativo quale elemento complementare nella cultura della legalità. Venerd scorso presso il liceo Paglietti, gli ex magistrati Pietro Grasso e Giovanni Salvo hanno dialogato con gli studenti sui temi della giustizia e della libertà.

